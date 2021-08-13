Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 45 koyun telef oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım isabet eden 45 koyun telef oldu.

KAHRAMANMARAŞ 13.08.2021, 13:36 13.08.2021, 15:51
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden 45 koyun telef oldu

Kümperli Mahallesi'nde kırsal alanda otlanan küçükbaş hayvanlara yıldırım isabet etti.

Osman Bozdağ'a ait 45 koyunun telef olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından koyunlar, muhtarlık tarafından kepçeyle açılan çukura gömüldü.

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