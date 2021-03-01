Kahramanmaraş Tiyatro Okulu’na ön başvurular sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Sahne Maraş” Tiyatro Okulu’na çevrimiçi olarak ön başvuru alınmaya devam ediyor. 3 Mart Çarşamba tarihine kadar sürecek ön başvuruların tamamlanmasının ardından, 4 – 5 Mart tarihleri arasında tiyatro seçmeleri düzenlenecek. Toplamda 8 hafta sürecek Sahne Maraş Tiyatro Okulu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Uzman Eğitmenler Kürşat Karaman ve Yunus Emre Obut tarafından verilecek eğitimlerin 8 Mart Pazartesi itibariyle başlaması planlanıyor. Eğitim almak isteyenlerin 3 Mart Çarşamba tarihine kadar çevrimiçi başvuru formlarını doldurmaları gerektiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu Başvuru Formu için tıklayın