Kahramanmaraş Valiliği önemli yeni kararlar aldı! İşte alınan kararlar...

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Temmuz 2020 günü saat 09:00’da Vali Ömer Faruk Coşkun, Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KAHRAMANMARAŞ 02.07.2020, 09:08 02.07.2020, 09:16
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Kahramanmaraş Valiliği önemli yeni kararlar aldı! İşte alınan kararlar...

Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

1. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasının sağlanmasına,

2. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik getirilen geçici kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmalarına,

3. Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla:

a. İl veya İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasite bilgisinin 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

b. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasına, kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

c. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

ç. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisinin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

d. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,

e. Her kurban için hisse başına parçalama işi, kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

f. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

g. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmemesine,

ğ. Bu kapsamda Kaymakamlıklarımızca hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde ilgi Tebliğ, Rehber ve yukarıda belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılması için İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ile işbirliği içinde gerekli kararların alınması, Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılmasına,

4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir. Aslı imzadadır.

#Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi #yeni kararlar
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