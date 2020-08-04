Kahramanmaraş Valiliği önemli yeni kararlar aldı! İşte alınan kararlar...

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04 Ağustos 2020 günü saat 10:00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KAHRAMANMARAŞ 04.08.2020, 13:17 04.08.2020, 13:26
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Kahramanmaraş Valiliği önemli yeni kararlar aldı! İşte alınan kararlar...

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır. 

Koronavirüs (Kovid­19) salgınında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

  1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

· Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,

· İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,

· Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

· Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,

  1. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklarımız ve kolluk birimlerimizce birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,
  2. İlde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları

Takip Kurulları” oluşturulmasına; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

  1. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,
  2. İlçe bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik ilçelerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,
  3. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

· Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

  • Birinci ihlalde uyarı,
  • İkinci ihlalde idari para cezası,
  • İşyeri/ işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,

· Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

  1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 59. Kararı ile 4 (dört) saatte bitirilmesi istenen,   düğün ve nişanların, 3 (üç)  saat ile sınırlı olmasına ve en geç saat 23.00’da bitirilmesine,
  2. Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde;

· Taziye evlerinde, evlerde, açık/kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, 

· Ayrıca bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez;

 “Kıymetli Hemşehrilerimiz, 

Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.”  şeklinde anons edilmesine,

  1. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

· Valiliğimiz bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,

· İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kaymakamlıklarca kurulmasına,

· Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının kaymakamlıklarca teşkil edilmesine,

· Kaymakamlıklarca tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulmasına,

· Kaymakamlıklarca İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılmasına ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına; 

  1. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
  2. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,
  3. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
  4. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
  5. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

           Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

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