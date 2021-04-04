Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ve Kilis Valisi Recep Soytürk Genel Kurulda söz aldı!
Şehrimizde düzenlenen MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna katılan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kilis Valisi Recep Soytürk emeği geçen başkanlara teşekkür ederek bayrağı devralan yeni başkanlara ise başarıları dileklerinde bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 15:15 04.04.2021, 15:39
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve kent protolü ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen Genel Kurul pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımcı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun emeği geçen başkanlara teşekkür ederek bayrağı devralan başkanlara ise başarılar diledi.
Kilis Valisi Recep Soytürk ise yaptığı konuşmasında yatırımcıları Kilis’e kurdukları organize sanayi bölgesine davet etti.
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2021
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|31
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|30
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kayserispor
|30
|32
|16. Kasımpaşa
|30
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|31
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Adana Demirspor
|28
|52
|4. Altınordu
|28
|52
|5. Altay
|27
|50
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Adanaspor
|28
|31
|14. Balıkesirspor
|27
|29
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Liverpool
|30
|49
|6. West Ham
|29
|49
|7. Tottenham
|29
|48
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|30
|42
|10. Leeds United
|30
|42
|11. Aston Villa
|28
|41
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Villarreal
|29
|46
|6. Real Sociedad
|28
|45
|7. Real Betis
|28
|45
|8. Granada
|29
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|29
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|29
|31
|14. Getafe
|29
|30
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|28
|23
Günlük GazetelerTümü