Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ve Kilis Valisi Recep Soytürk Genel Kurulda söz aldı!

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve kent protolü ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen Genel Kurul pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun emeği geçen başkanlara teşekkür ederek bayrağı devralan başkanlara ise başarılar diledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise yaptığı konuşmasında yatırımcıları Kilis’e kurdukları organize sanayi bölgesine davet etti.