Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ve Kilis Valisi Recep Soytürk Genel Kurulda söz aldı!

Şehrimizde düzenlenen MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna katılan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kilis Valisi Recep Soytürk emeği geçen başkanlara teşekkür ederek bayrağı devralan yeni başkanlara ise başarıları dileklerinde bulundular.

KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 15:15 04.04.2021, 15:39
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ve Kilis Valisi Recep Soytürk Genel Kurulda söz aldı!

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve kent protolü ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen Genel Kurul pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun emeği geçen başkanlara teşekkür ederek bayrağı devralan başkanlara ise başarılar diledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise yaptığı konuşmasında yatırımcıları Kilis’e kurdukları organize sanayi bölgesine davet etti.

#MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu #Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun
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