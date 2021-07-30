Kahramanmaraş ve Kayseri'deki yangınlar kontrol altında!
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kahramanmaraş'taki ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
ADANA CEYHAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmalarda soğutma işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş da kontrol altında
Son 3 günde 5 yangın çıkan Kahramanmaraş'ta da itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. Bakan Pakdemirli yaptığı bir diğer paylaşımla ildeki son yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.
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