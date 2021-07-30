Kahramanmaraş ve Kayseri'deki yangınlar kontrol altında!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

ADANA CEYHAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmaları devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021

Soğutma çalışmaları sürüyor

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmalarda soğutma işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş da kontrol altında



Son 3 günde 5 yangın çıkan Kahramanmaraş'ta da itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. Bakan Pakdemirli yaptığı bir diğer paylaşımla ildeki son yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.