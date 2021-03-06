Kahramanmaraş’ın risk haritası çıkartıldı!
İRAP çerçevesinde gerekli önlemler alınmaya başlandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2021, 15:35 06.03.2021, 17:27
Geçtiğimiz Günlerde ilki Kahramanmaraş'ta uygulamaya konulan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında şehrin risk haritası çıkartılarak gerekli önlemler alınmaya başlanmıştı.
İRAP çerçevesinde kentteki olası afetlere karşı risk haritası çıkartılarak, şehirdeki risk azaltma faaliyetlerinin belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amaçlandı.
AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, şuanda planda yer alan 213 eylemin uygulanması, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır dedi.
Çoşkun konuşmasının devamında, Kahramanmaraş il afet risk azaltma planının risk azaltma kültürü adına ülkemizde atılmış en önemli adım olduğunu belirtti.
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