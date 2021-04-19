Kahramanmaraşlı Covid-19 aşısını yaptırmaya olumlu bakıyor
Günlük vaka sayılarında hiç görmediğimiz kadar yüksek seviyelere tanık oluyoruz.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 16:10 19.04.2021, 18:02
Bu manada Kahramanmaraşlı Vatandaşlar COVID-19 aşısını yaptırmaya olumlu bakıyor.
Ocak ayı sonundan bu yana, çevresindekilere aşıya dair olumsuz telkinde bulunanların oranı azalırken olumlu telkinde bulunanların oranı yükseldi.
Böylece toplumda bulaş riski en aza indirilerek salgın kontrol altına alınacak.
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