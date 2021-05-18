Kahramanmaraşlı milli sporcu yaşamını kaybetti!
İşitme Engelliler Milli Takımında oynayan Kahramanmaraşlı Milli Sporcu Hüseyin Er, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Twitter hesabından duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 09:13 18.05.2021, 10:05
Kahramanmaraş'ta İşitme Engelliler Milli Takımında başarılara imza atan Milli Sporcu Hüseyin Er, Londra’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kahramanmaraş Göksunlu hemşerim Hüseyin Er İşitme Engelliler Milli takımında oynayan ve milli formayla bir dünya, bir Avrupa, bir de olimpiyat kupası kazanan hemşerim Londra’da maalesef dün kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Er hemşerime Allah’tan rahmet ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.
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