Kahramanmaraş'ta 17 zanlı hırsızlık suçundan tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli hırsızlık suçlarından yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 15:38 14.01.2021, 17:23
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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