Kahramanmaraş’ta bayram alışverişinde en çok, kahve satın aldığı gözlendi!
Bayram alışverişlerinin önemli adreslerinden biri olan tarihi kapalı çarşıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında esnafın maske ve eldiven takarak satış yaptığı görüldü.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 17:41 29.07.2020, 19:45
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Vatandaşların bayram alışverişinde en çok, kahve satın aldığı gözlendi.
Esnaf, Ramazan Bayramı'na göre alışveriş yoğunluğunun arttığını ifade etti.
Vatandaşların bayrama sayılı günler kala dışarı çıktığını anlatan ümit biçkez, özellikle Türk kahvesinde yoğunluk oluştuğunu dile getirdi. Biçkez, arife günü daha fazla hareketlilik beklediklerini sözlerine ekledi.
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