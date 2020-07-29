Kahramanmaraş’ta bayram alışverişinde en çok, kahve satın aldığı gözlendi!

Vatandaşların bayram alışverişinde en çok, kahve satın aldığı gözlendi.



Esnaf, Ramazan Bayramı'na göre alışveriş yoğunluğunun arttığını ifade etti.



Vatandaşların bayrama sayılı günler kala dışarı çıktığını anlatan ümit biçkez, özellikle Türk kahvesinde yoğunluk oluştuğunu dile getirdi. Biçkez, arife günü daha fazla hareketlilik beklediklerini sözlerine ekledi.