Kahramanmaraş’ta Çarşı Camii İmam Hatibi Harun Kuzhan, çevrimiçi  Kur’an-ı Kerim dersi veriyor

Kahramanmaraş’ta Çarşı Camii İmam Hatibi Harun Kuzhan, salgın nedeniyle Kur’an eğitimden mahrum kalan vatandaşlar için online olarak Kur’an-ı Kerim dersi veriyor.

KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 17:02 03.02.2021, 17:21
Kahramanmaraş’ta Çarşı Camii İmam Hatibi Harun Kuzhan, çevrimiçi  Kur’an-ı Kerim dersi veriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan, haftada 3 gün, günde 2 saat dersin olduğu ve ‘Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye’ sloganıyla hayata geçirilen online ‘Kur’an-ı Kerim’ dersi Kahramanmaraş’ta Çarşı Camii’de İmam Hatip Harun Kuzhan tarafından veriliyor. 14 yaş üzerindeki Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlere ders veren Kuzhan, “Halkımızın Kur’an eğitimini alması için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz” dedi.

“GÖNÜLLÜ OLARAK MÜFTÜLÜĞE BAŞVURDUM”

Online Kur’an dersi için gönüllü olarak müftülüğe başvurduğunu söyleyen Kuzhan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Başkanlığımız yıllardan beri gerek yaz Kur’an kurslarıyla gerek hafta içinde bayanlara yönelik çalışmalarıyla halkımızın bu ihtiyacını karşılıyordu. Ama bu süreçte maalesef salgından dolayı halkımız gerekli Kur’an eğitimini alamaz hale geldi. Başkanlığımızda bundan dolayı böyle bir çalışmayı hayata geçirdi. Bizde bu yolda gönüllü olarak müftülüğümüze başvurduk ve görev almak istedim. Onikişubat Müftülüğümüzde bize bu görevi verdi. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda sınıflar meydana getirildi ve biz 9 kişiye haftanın 3 günü 2 saat şeklinde ders veriyoruz. Halkımızın Kur’an eğitimini alması için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN GAYRETİ VE İSTEĞİ ÇOK GÜZEL”

Bazı vatandaşlar yüz yüze Kur’an öğrenmekten çekiniyorlardı. Mesela 50’li 60’lı yaşlarda insanlarımız çekincelerinden ötürü Kur’an kurslarına gitmiyorlardı. Online şekilde eğitim onlar için de güzel oldu. Şu anda online eğitim 2 dönem halinde yapıldı. Biz ikinci dönemiz. Benim bulunduğum grupta 14 kişi var. Katılım çok güzel. Biz zaten öğrencilere gerekli PDF formatlarını gönderiyoruz. Eğitim almak isteyenlerde bizim gönderdiğimiz PDF’ler üzerinden gerekli formatları indirip, çalışabiliyorlar. Şu an oldukça verimli geçiyor. Öğrencilerimizin başarısı, gayreti ve isteği çok güzel. Kayıtlarımız şu an için bitti. Ama bundan sonraki süreçte yine halkımızdan bir talep olur, başkanlığımızda yeni bir çalışma yaparsa gerekli duyuruyu yapacağız.”

Muhabir: Gökhan Çalı

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