Kahramanmaraş'ta Doç. Dr. Cüneyt Kavarna evinde ölü bulundu!

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Sezal Apartmanında 2 aydır yaşayan Silcomed-Miscom Şirketler grubu CEO'su Nörolog Doç. Dr. Cüneyt Kavarna’dan (52) haber alamayan iş arkadaşı eve geldi. Cüneyt Kavarna’yı evde hareketsiz bulan iş arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Cüneyt Kavarna, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CÜNEYT KAVARNA KİMDİR?

1969 Eskişehir doğumlu, küçük yaşta Libya’ya babasının mesleği dolayısı ile gitmiş, tahsil hayatını Malta İngiltere ve İtalya’da tamamlamış ve 1993 yılında Türkiye’ye dönüş yapmış. İngiltere, Oxford üniversitesinde İBL ( uluslar arası ticaret hukuk ) tam mezun.. İtalya, Roma üniversitesi La sapienza medicadan Nöroloji Tıp eğitimi almıştır. 7 dil bilen uluslar arası hukuk ve termolojiye hakimdir. Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra meslek hayatını Türkiye için ideol etmiş muhtelif hastanelerde nöroloğ olarak görev aldıktan sonra 2002 yılında dış işleri bakanlığı AB normasyon ve Tck ticaret kanunları uyum programında yetkin rol almıştır. Türkiye’de oluşmuş olan bütün bölgesel kalkınma programlarında başkanlık ve öz danışmanlık yapmış, 2007 yılında bakanlıklar danışma kurulu nezdinde kalarak, serbest olarak Kavarna şirketler grubu oluşturmuş, yatırım, hibeler, destekleme ve dış ticaret hizmetleri dahilinde iştigal etmeye halen devam etmektedir. 2019 tarihinde Türkiye’de merkezleşmiş Yunanistan Atina ve Selanik’te ve Suudi Arabistan krallığındaki kendine ait hizmet şubeleriyle SİLCOMED Grup LTD.ŞTİ. altında ihtisaslaşmıştır. Son olarak 2020 Ağustos ayında AB Hollanda ve Belçika merkezli resmî proje destekleme ve kredilendirme Türkiye temsilcisi olarak atanmış, SİLCOMED - MİSCOM Şirketler Grubu Kahramanmaraş Firmasını bünyesine ortaklaştırmış Doğu Akdeniz bölgesindeki talepleri toplam 54 kişilik profesyonel mühendislik ve yönetim kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir. Doç. Dr. Cüneyt Kavarna, bu söz konusu teşkilatlanmanın CEO olarak görev yapmaktadır.