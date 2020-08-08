Kahramanmaraş’ta düğün salonu işletmecileri sokak düğünlerinden şikayetçi

Sokak düğünlerinin yasaklanmasını talep eden düğün salonu işletmecileri bayramın geride kalmasıyla düğün trafiğinin daha da artacağı görüşünde.



Kısıtlamaların kalkmasının ardından özellikle cenaze, sünnet, kına, nişan ve düğün gibi toplu organizasyonlarda kuralların hiçe sayılıp, sosyal mesafeye uyulmaması “Vaka artışında düğünlerin başlaması büyük rol oynadı” görüşünün ağırlık kazanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş Düğün Salonları Dernek Başkanı Mehmet Ekberoğlu’na göre bu yaklaşım kısmen doğru olmakla birlikte, atılacak bazı adımlarla sürecin kontrol altına alınması mümkün.

“Düğün salonları kurallara harfiyen uydu”



Pandemi döneminde ilgili kurumların hızlı ve doğru adımlar attığını, bu süreçte düğün salonlarının kapatıldığını, düğün ve nikahların ertelendiğini hatırlatan Ekberoğlu, “Sonrasında sektör temsilcileri olarak Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı yönergesine uyarak yeniden kapılarımızı açtık. Bu süreçte düğün salonu işletmelerinin büyük çoğunluğu kurallara harfiyen uydu” şeklinde konuştu.



“Kurala uymak istemeyen çareyi sokakta buldu”



Başkan Ekberoğlu “Bu kurallara uyan işletmeler ve vatandaşlarımız düğünlerini en ufak bir sıkıntı olmadan gerçekleştirdi. Ancak kurallardan kaçmak isteyen düğün sahipleri çareyi sokağa kaçmakta buldu. Salondan vazgeçen çiftler ve aileler nedeniyle kısıtlamaların kalkmasının ardından sokak düğünleri sayısında çok ciddi bir artış oldu.



Tabii düğünü sokağa taşımak, düğün sahiplerinin de konukların da kurallara riayet etmeyeceği bir ortamı beraberinde getirdi. Ne hijyen ne maske zorunluluğu ne de sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı. Süreç bu şekilde ilerlediği için de hemen her gün korona pozitif çıkan gelin, damat ya da düğün davetlisi haberlerini duymaya başladık.



Düğünlerde çıkan pozitif vakalarla ilgili çözüm aslında çok basit. Sokak ve köy düğünleri yasaklayıp, kuralların sıkı bir şekilde uygulandığı salonlarda düğünü yapabilirseniz, buradaki virüs bulaşma oranının en az düzeye indiğini görürsünüz.”