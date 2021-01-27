Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde gümrük kaçak olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 11:07 27.01.2021, 11:48
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramada C.K'nin (29) poşeti içerisinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
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