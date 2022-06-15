Kahramanmaraş’ta hurda deposunda yangın
Kahramanmaraş’ta bir işyerinin hurda deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2022, 17:19
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Vadi Mahallesi’nde yer alan bir işletmenin hurda deposunda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.
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