Kahramanmaraş’ta hurda yüklü tır devrildi: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. (55) idaresindeki 46 N 3933 plakalı hurda yüklü tırla Andırın’dan Kadirli ilçesine seyir halinde iken 18 kilometrede direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Fatmanur K. (18 ) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.