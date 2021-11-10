Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı

Yardım töreninde, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Bilge Ergin, Meliha Şeyda Akçakale ve Sevinç Müezzinoğullarıgil’de hazır bulundu.

Kaymakam Keçeli, sınıf ziyaretleri de yaparak öğrencilere özellikle pandemi kurallarını pekiştirici sorular sorarak, maske, mesafe ve temizlik ile ilgili öğrencilerden yeterli bilgiler aldı.

Kitap okuma ve okumanın önemine de işaret eden Serkan Keçeli, “Karnımız aç olursa, su ihtiyacımız olursa bu ihtiyacı gidermek için uykumuzun gelmediği gibi okumak ta bir ihtiyaç, bu ihtiyacımızı mutlaka yerine getirmeliyiz günde en az 20 dakika kitap okumalıyız” dedi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’de, Büyüksır ilkokulu ve ortaokul yöneticileri ile okulun tüm birimlerini gezerek, eksiklikleri tespit etti.