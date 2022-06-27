Kahramanmaraş’ta ikamet yangını paniğe neden oldu

Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi üzerinde bulunan ikamette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, evin mutfağında çıkan yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.