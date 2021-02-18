Kahramanmaraş’ta Jandarma’dan da kaçakçılara geçit yok!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi mevkiinde 18 Şubat 2021 günü saat: 14.10 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Narlı J.Krk.K.lığı ekiplerince müşterek yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada K.M. (36-E) ve M.H.(33-E) isimli şahıslara ait (7) adet Xiaomi Redmi Note 8, (13) adet Xiaomi Redmi Note 8 Pro, (10) adet Xiaomi Redmi Note 9 Pro, (7) adet Xiaomi Redmi Note 9S ve (6) adet Samsung Galaxy A51 marka (Piyasa değeri yaklaşık 130.000 TL) Kaçak Cep Telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.