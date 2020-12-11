Kahramanmaraş’ta koronavirüs sessizliği!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş'ta sessizlik hakim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 22:13 11.12.2020, 22:16
Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs, Demokrasi, Atatürk Meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon Bulvarlarında sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.
Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyeye
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