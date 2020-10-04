Kahramanmaraş'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı!

 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı. 

KAHRAMANMARAŞ 04.10.2020, 17:42 04.10.2020, 18:20
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Kahramanmaraş'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı. 

Kırsal İncecik Mahallesinde sokakta yürüyen S.T.A. (17) açılan ateş sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi’ne  kaldırılan S.T.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada ise şüpheli T.T. gözaltına alındı. 

#Kahramanmaraş #silahla vurulan kişi #Elbistan
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