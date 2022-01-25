Kahramanmaraş’ta son 30 yılın en etkili kar yağışı gerçekleşti

Bununla birlikte temel gıda maddeleri açısından çok önemli bir yere sahip olan su kaynalarıda artmaya başladı.

Yer yer bir metreleri bulan kahramanmaraş genelinde de son 30 yılın en etkili kar yağışı gerçekleşti.

Gerçekleşen bu yağışla birlikte kahramanmaraşında yer altı sularında hatrı sayılır derecede artış yaşandığını dile getiren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Volkan Dalyan önceki yıllarda yaşanan kuraklık sorunun etkilerinin halen devam ettiğine dikkat çekti.