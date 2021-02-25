Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2021, 16:40 25.02.2021, 17:16
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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