Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 5 yaşındaki



Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi’nde meydana geldi. F.A’nın kullandığı otomobil, 5 yaşındaki M.D.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne binasına kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma