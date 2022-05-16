Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya geçit yok!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcısı bir şüpheli suçüstü yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirileceği bilgisi üzerine; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda O.R. isimli şüpheli paketler haline getirmiş olduğu uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek üzere iken uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.



Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda paketler halinde 1 kg 250 gr Esrar Maddesi ele geçirildi.



Şüpheli O.R. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilerek tutuklandı.