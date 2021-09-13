Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine geçit yok! 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 22:27 14.09.2021, 10:00
Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine geçit yok! 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C, K.G.S. ve A.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları iki ayrı operasyonda uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

#Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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