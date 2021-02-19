Kanal Göksun projesinin 2.etap çalışmalarına başlandı

Göksun Belediyesince Göksu Çayı üzerinde yapılan Kanal Göksun projesinin ikinci etap çalışmalarına geçildi.

Toplam 5 kilometrelik kısımda uygulanacak ve 4 etaptan oluşan projenin geçen yıl tamamlanan ilk etabı 200, ikinci etabı ise 700 metreden oluşuyor.

Bahar ayları ile birlikte inşasına başlanacak olan ikinci etap çalışmalarının tamamlanması ile şehir bambaşka bir görünüme kavuşmuş olacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın projenin tamamlanması ile kentin ayrı bir görünüme kavuşacağını söyledi.



Yaz aylarında yapılacak çalışmaların alt yapısını hazırladıklarını belirten Başkan Aydın Aksu Habere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kanal Göksun projesi 2020 yılı itibarı ile başlatmış olduğumuz bir projedir. Beş kilometrelik kısmında yürüyüş ve bisiklet yolu ile dinlenme alanları oluşturmak kaydı ile hazırlanan bir projedir. Projeyi 2021 yılı itibarı ile tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda alt yapı hazırlıklarını sürdürmekteyiz. Geçen yıl DSİ ile yapmış olduğumuz istişare ve çalışmalar neticesinde kanalın iki köprü ve iki yüz metrelik kısmını bitirdik. İnşallah ikinci etabı olan belediye ile Kayseri yolu arasındaki yedi yüz metrelik alanı ve Çivi Pınarı bölgesine giden kısmı da bitirmek sureti ile bu projenin önemli bir bölümünü tamamlamış olacağız. Projenin tamamlanması ile beş kilometre uzunluğunda bisiklet ve yay yolu ile dinlenme alanları tamamlanmış olacak. Kanalın doluluk oranını da artırmak sureti ile kanal içerisinde su bisikleti ve su sporları gibi aktivitelere imkân sağlamış olacağız. Bunun Göksun için bir prestij projesi olduğunu düşünüyorum. Halkımıza hayırlı olsun.”