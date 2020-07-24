Kaymakam Demir'den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı!

Kaymakam Demir, mesajında ''Soğuk, sıcak, yağmur, çamur tüm zorlukları aşarak bizleri haber ile buluşturan, doğru dürüst ve ilkeli haber anlayışını benimseyerek, tarafsız gazetecilik ve basın yayın ilkesi ile görevlerini ifa eden basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.