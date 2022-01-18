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Kırsalda yaşayan minik öğrencilere unutamayacakları karne hediyesi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçe Kaymakamı Muhammet Huzeyfe Onur kırsal mahallelerde eğitim öğrenimini sürdüren ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak. kahvaltı ikram etti.  Kaymakam Onur, bu etkinlikle öğrencilerin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 13:57 18.01.2022, 19:11
Kırsalda yaşayan minik öğrencilere unutamayacakları karne hediyesi
Kırsalda yaşayan minik öğrencilere unutamayacakları karne hediyesi

Ekinözü ilçe kaymakamı Muhammet Huzeyfe Onur kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim öğrenimini sürdüren öğrencilere karne hediyesi olarak kahvaltı ikram etti.
İlçeye bağlı kırsal Ataköy İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, değişik bir gün yaşamaları için komşu Elbistan ilçesine götürüldü.


Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltı yapan öğrenciler, karne hediyesi olarak unutamayacakları bir gün yaşadı.
Kırsal mahallede yaşayan öğrencilere farklı bir gün yaşatarak karne hediyesi vermek istediklerine değinen Kaymakam Onur yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ öğrencilerimiz bu hafta yarıyıl tatiline giriyor. Öğrencilerimize karne hediyesi olarak komşu ilçemizde kahvaltı programı yapmak istedik. Elbistan’da Sayit A Teras Restoran Kafe sponsorluğunda öğrencilerimize değişik bir ambiyans yaşatalım dedik. Güzel bir ortam oldu. Biz de onlarla beraber kahvaltımızı yaptık. Güzel bir ortam oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerimiz için büyük bir değişiklik ve güzel bir karne hediyesi oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. İnşallah öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon kaynağı ve pozitif bir katkı olur.”


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ta yaptığı değerlendirmede: “2021-2022 Eğitim öğretim yılının birinci dönemi son haftasında öğrencilerimize karne hediyesi olarak kaymakamımızın önderliğinde kahvaltı programı düzenledik. Eğitimin en önemli işlevlerinde biri mutlu bireyler yetiştirip onların sosyalleşmesine katkıda bulunarak en güzel şekilde hayata hazırlamaktır. Bu amaçla yaptığımız bu etkinliğin bugün amacına ulaştığını düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti” ifadelerini kullandı. 
Sınıf öğretmeni Edingül Bayazıt ta öğrencilerin farklı bir gün yaşamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Kahvaltı programına katılan minik öğrenciler de karne hediyesinden dolayı Kaymakam Onur’a teşekkür ederek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.  
Öğrenciler işletmenin oyun bölümünde de doyasıya eğlendi.

#Kırsalda yaşayan minik öğrenciler #Aksu Haber #aksu tv haber
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