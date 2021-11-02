Kış sezonunda hangi modeller rağbet görecek!

Turuncu, siyah, beyaz gibi renk tonları kış aylarının en çok tercih edilen renkler arasında yer alacak.



Moda Editörü İbrahim Payman, “İnsanlar biraz daha dışarda gezerken üşümek dışında daha çok şık olma çalışacaklar. Ceketler olacak içerisine kazak giyip içindeki kazağı göstermeyi çalışacaklar, olabildiğince bu kış sezonunda kıyafetler daha çok ön planda olacak” dedi.