Kış sezonunda hangi modeller rağbet görecek!
Havaların soğumasıyla birlikte elbise seçiminde değişiklik gösterdi. Peki, kış sezonunda hangi modeller rağbet görecek. Moda Editörü İbrahim Payman, kış ayının tasarımlarını ve renk tonlarını Aksu Habere anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 13:03 02.11.2021, 13:45
Turuncu, siyah, beyaz gibi renk tonları kış aylarının en çok tercih edilen renkler arasında yer alacak.
Moda Editörü İbrahim Payman, “İnsanlar biraz daha dışarda gezerken üşümek dışında daha çok şık olma çalışacaklar. Ceketler olacak içerisine kazak giyip içindeki kazağı göstermeyi çalışacaklar, olabildiğince bu kış sezonunda kıyafetler daha çok ön planda olacak” dedi.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
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|10
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|10
|7
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|25
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|17
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|10
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|10
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|10
|16
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|10
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|10
|14
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|10
|12
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|10
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|10
|11
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|10
|10
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|10
|10
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|10
|10
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|10
|7
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|10
|4
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|10
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|25
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|24
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|22
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|9
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