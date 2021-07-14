KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Akdeniz’in incisine ziyaret !

Kahramanmaraş’ın İş Dünyasındaki Başarılı İsimlerinden Balsuyu ve Narlı aileleri, jeotermal kaynakların zenginliği ve potansiyeli bakımından dünyanın ilk 7 ülkesi arasında, Avrupa’da ise kaynak potansiyeli bakımından birinci olan Türkiye’nin, bu alandaki zenginliğini Mersin’de ekonomiye kazandırdı.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı “İçmeler” mevkiinde, otoban bağlantı yoluna yakın, Adana Havalimanı’na 45 dakikalık mesafesi ile yerli ve yabancı turistler için rahat bir lokasyonda yer alan BN Hotel Thermal & Spa, 47 bin metrekare kapalı, 102 bin metrekare açık alan olarak hizmet veriyor.

246 oda ve 646 yatak kapasiteli tesislerde ayrıca VIP SPA, sauna, buhar odası, açık tatlı su havuzu, termal kapalı havuz, ve her birinde 500 metrekarelik bahçesi bulunan 200’er metrekarelik 3 adet müstakil villa da yer alıyor.

Yaz aylarının gelmesi ve yeni normalleşme süreci ile birlikte müşteriler BN HOTEL THERMAL & SPA’Ya akın ettiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Akdeniz’in İncisi Bn Hotel Thermal & Spa’yı ziyaret ederek Balsuyu ve Narlı ailelerine başarılar diledi.