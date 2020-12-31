KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’ndan değerlendirme!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu 2020 yılında yapılan ve yapılması için planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Balcıoğlu konuşmasının devamında yeni yıl dilekleriyle ilgili şu ifadelere yer verdi.