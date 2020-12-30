KMTSO Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı

KMTSO Meclis Başkan Vekili M. Akif Gölcü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, pandemi süreci ve ekonomik durum ele alınırken 2020 yılında yapılan çalışmalara ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

KMTSO Meclis Başkan Vekili M. Akif Gölcü, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar, pandeminin ekonomiye etkisi ve bu etkinin en aza indirgenmesi için alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu şöyle konuştu: “Pandemi ile bir yıl geçirdik. Ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz anlamadığınız tam bitecek derken İngiltere'de yeniden bir vakanın oluşması İngiltere’yi tüm dünyaya kapattı. Avrupa doğal olarak korkmaya başladı. İhracatı artıralım diye uğraştığımız bu dönemde bizden çıkmayacak ya da Avrupa'ya giremeyecek bir ürün söz konusu olacak mıdır herkes tedirginlikle bekliyor. Aşı konuşuldu, aşı çözüm olacak mıdır yoksa mutasyona uğradığında yeni tedbirler mi gerekecektir, bilinmiyor. Bizi, işin ticaret bölümü ilgilendiriyor, ticaretin daha hızlı olması daha hareketli olması arzumuzdu, ama bu şartlar altında tabii oldukça yavaş ilerlemek durumundayız.”

Ekonomik durum hakkında bilgiler veren Balcıoğlu, “Açılan şirket sayımız 2019 Ocak-Kasım ayında 581 iken 2020 Ocak-Kasım döneminde 837 olmuş yani biraz daha

artmış. Kapanan şirketlerimiz aynı şekilde geçen yıl 187 şirketimiz kapanmışken, 2020 yılında Ocak-Kasım ayında 146 şirketimiz kapanmış ki bu bizim açımızdan sevindirici. Ticaretin döndüğü konusunda en iyi vereyi buradan görebiliyoruz. İhracatta durum bu kadar iyi değil. 2019 yılında Ocak-Kasım’da 862 milyon dolar ihracatımız varken 2020 yılı Ocak-Kasım’da 761 milyon dolar olmuş. Bunun sebebi Nisan ayında %54 gibi ihracat düşüşü yaşadığımızdan. İstihdamda 2019 yılı Ağustos ayında 138 bin çalışan kayıtlı istihdamımız varken 2020 yılında Mayıs ayında 140 bin çalışanımız olmuş. Eylül ayında da 154 bin çalışanımız olmuş. Yani bu da işin ticaretin bir ivmesi ve hareket ettiğini bize gösteriyor ve bizim de sevinmemize vesile.” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Balcıoğlu, pandemiyle mücadelede en büyük yol haritamız en büyük gayretimiz sizlerdiniz. Meslek Komiteleri toplantılarında ve anketlerde bize yol haritası gösterdiniz. Ben herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz yolla biz burada raporlar hazırlayıp, saha araştırmaları yaparak ekonominin nabzını tuttuk. Sizden gelen talepleri ilgili Bakanlıklara ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne iletip birçoğunu hayata geçmesine vesile olduk. Özel sektörün kamudan alacaklarının ödenmesi gibi taleplerimiz reddedilmedi, bunlar hala görüşülüyor. Bu arada pandeminin başından beri Sağlık Müdürlüğümüze ve Üniversitemize gücümüzün yettiği ölçüde destek olmaya çalıştık. Bunlara birkaç konuda destek olduk. Son olarak da filyasyon ekibinin çalışması için araç ihtiyacı olduğunu söyledi Sağlık Müdürlüğü ve sizlere müracaat ettik ve sağolun birçok arkadaşımız bu konuda destek verdi, araç gönderdi. Ve bunun karşılığında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sağlık İl Müdürlüğümüz Ali Öksüz hepinize ayrı ayrı teşekkür etti.” diye konuştu.

Pandemide sağlanan desteklere değinen Balcıoğlu, “Kısa çalışma ödeneği sağlandı. Buna katılan 3 bin 600 firmamız oldu. SGK yapılandırmasına 3500 firmamız katıldı, 200 milyon Türk Lirası bir yapılandırma söz konusu. 683 firmamızın Oda aidatını yapılandırdık. Nefes kredisi ile Oda kaynaklarımızın hepsini bankalara aktardık. Bankalar bizim verdiğimiz paranın 10 katını da kendiler vermek üzere bir fon oluşturdu. Buraya 293 firmamız müracaat etmiş ve 20 milyon TL kaynak kullandırılmış.” dedi.

Eğitim programlarının devam ettiğini anımsatan Balcıoğlu, “Teknik tekstil ve savunma sanayiine yönelik güçlü adımlar atıyoruz. Tekstil makineleri ve yan sanayi Ur-Ge programımız onaylandı. Yazılım sektörüne yönelik programımız hazırlık sürecinde. 81 ilde ihracata ilk adım projesi kapsamında, şehrimiz pilot iller arasında yer aldı. Program kapsamında 6 ay boyunca firmalara mentorluk yapılacak. Turizmde, mozaik alanlarının turizme açılması ve kültür turizmini canlandıracak proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Eshab-I Kehf’in Unesco Dünya Mirası listesine girmesi için bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Genç Girişimciler Kurulumuzun Kodlama Okulu Projesini hayata geçirdik. H&M gibi küresel bir markayla sürdürülebilir üretim konusunda ulusal ölçekli bir program gerçekleştirdik. OSB ve havaalanı konularında raporlar hazırladık. Islah OSB ve yeni yatırım alanları konusunda çalışmalarımız sürüyor. Tekstilde iki büyük proje ile şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Tekstil Katı Atıklarının Geri Dönüşümü ve Simbiyoz Merkezi Projesi ile Tasarım Merkezi Projesi.” şeklinde konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve Meclis üyelerinin görüş alışverişinin ardından sona erdi.