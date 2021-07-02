KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Gündem” Programına konuk oldu!
Aksu Tv ekranlarında birçok konunun konuşulduğu gündem programı bu hafta KMTSO bahçesinden izleyicileriyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2021, 13:18 02.07.2021, 14:25
Moderatörlüğünü Asilhan Yılmaz’ın yaptığı Programda KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’na Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği Başkanı aynı zamanda Gazeteci Neşe Yıldızhan ve yine Gazeteci Fatma Ulusan gündeme ilişkin sorularını yönettiler.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın ihracattaki son durumunu değerlendirdi.
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Namaz Vakti 02 Temmuz 2021
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