Kooperatifler ilçesi Türkoğlu!

Cennet Polat, Başkan Okumuş’a Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri olarak yaptıkları çalışmalar ve üretim konularında bilgilendirmelerde bulundular.

Kooperatifin kuruluşundan itibaren Belediye Başkanı Osman Okumuş ’un kendilerine destek ve yol gösterici önerilerde bulunduğuna değinen Polat, şunları kaydetti:

“Yedi bayanla çıktığımız bu yolda şuan 25 üyemiz var 25 üyemizle bölgemizde yetişen ilçemizde yetişen değerlendirilememiş ürünlerin hepsini değerlendirip iç piyasaya sunup üretimde bizde varız dedik ve bundan sonra inşallah daha güzel işlere imza atacağız. Hem Türkoğlu belediye başkanımız Osman Okumuş sayesinde hem de Türkoğlu ilçe tarımın destekleri ile bu günlere geldik özelliklede Osman başkanımızın kooperatifimizin başlangıcında da bize verdiği üretim izinleri almamız gereken kısımlarda da çok büyük destekleri oldu kendi adıma ve üyelerim adına çok teşekkür ediyorum.

Türkiye iç piyasası değil hedefimiz yurt dışına açılmak bu hedeflerimize ulaşabileceğimizin sinyallerini aldık, inşallah daha güzel işlere bütün bayanlarla beraber daha güzel günlere diyorum .”

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise; Bugün çok özel misafirlerimiz var Türkoğlu ilçesi ve mahalleleri tarımsal kalkınma kooperatifi başkanı Cennet Polat ve Yönetim kurulu üyeleri misafirimiz. Türkoğlu ilçesi kooperatifler ilçesi oldu ve çok harika kalkınma modelleri burada uygulanıyor ve bizlerde destek veriyoruz daha önceki günlerde Çakıroğlu ve kale dibinde dünyanın en nezih aroması çok yüksek çileğinin yetiştiğini söylemiştik ve çilek birliği çilek kooperatifi kurulmuştu şuanda yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyor yine Kadıoğluçitfliği mahallemizde Kadıoğlu sera kooperatifi kuruldu bin dönüme yakın burada kapalı sera uygulamaları yapılıyor kılılı bölgemiz dede salatalık kooperatifi. Bugünkü misafirimizde yine kalkınma nadide modellerinden kadın kooperatifi kalkınmaya yönelik güzel bir örnek proje cennet hanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş fuar merkezinde ki alanda fuar olmuştu, orada hemşerilerimizle buluştu çok güzel neticeler aldılar. Belediyemiz sonunda kadar ürünlerinin arkasında yapılması gereken aslında kooperatifleşmeyi sağlayıp bu tür örnek uygulamaları Türkiye çapında büyütmek gerekiyor bu vesile ile burada çok nadide yetişen istiridye mantarı var şuanda bize getirmişler yine Türkoğlu’nda Türkiye’nin yaklaşık yüzde 14-15 ini karşılayan özellikle Avşarlı, Yeşilyöre, Orçan bölgesinde ki hurmanın kurutulmuşu üzümü ve reçel çeşitleri pekmez çeşitleri Türkiye’ de son yıllarda natürel ve organik ürünler tercih ediliyor. İnşallah güzel olumlu tepkiler geldiğini duydum Türkiye içinde ve Türkiye’nin dışında gelecek ve gelen bu taleplerle birlikte hem burada istihdam edilen hem de kooperatife üye olan kadın sayısı da artırımı, istihdama ve kalkınmaya da destek olunacak. Türkoğlu belediyesi her zaman kendilerinin yanında emeklerine sağlık inşallah daha geniş kitlelere ulaşır kooperatif başkanımız Cennet hanıma da bu özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Dedi.