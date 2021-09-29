KSÜ, öğrencilerini ‘Hoş Geldiniz’ konseri ile karşıladı

KSÜ Eğitim Fakültesi önünde gerçekleştirilen konsere çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Konser öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Bir buçuk yıllık zorunlu aranın ardından sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Siz öğrencilerimizi özledik, yüz yüze eğitimi özledik. Bu yeni süreci kurallara titizlikle uyararak inşallah kesinti ve kısıtlamaya uğramadan sürdüreceğiz.” dedi.

Covid-19 sürecinde yerleşkemize Kongre Merkezi, yeni kütüphane binası, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi çok sayıda yeni hizmet birimi kazandırdıklarını belirten Rektör Can, üniversite içerisinde öğrenci odaklı merkezler ve öğrencilerin kurduğu topluluklarla ders dışı aktiviteler içinde gerekli her türlü altyapıyı sağladıklarını ifade etti.

Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin bireysel gelişim açısından en az akademik başarı kadar önemli olduğunun altını çizen Rektör Can, öğrencilerimize yönelik bu tür konser etkinliklerinin her ay düzenli olarak gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Öğrencilere üniversitemizde var olan 77 öğrenci topluluğu ve yeni kuracakları topluluklarla faaliyetler içerisinde aktif rol almaları tavsiyesinde bulunan Rektör can, sağlıklı ve başarılarla dolu bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen konserde doyasıya eğlendiler. Öğrencilere KSÜ Rektörlüğünce çeşitli ikramlarda bulunuldu.