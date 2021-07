KSÜ, ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, küresel yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’e katıldı.

http://virtualfair-yok.gov.tr​ web adresi üzerinden gerçekleştirilen ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na, 27-29 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye saati ile 08.00-20.00 saatleri arasında erişime açık olacak.

Sanal Fuar vasıtasıyla üniversiteler, başta diplomatik temsilciliğimizin bulunduğu 142 ülke olmak üzere yaklaşık 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyal ve canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım sağlıyor.

Fuar kapsamında potansiyel öğrenciler ve onların aileleri Türk yükseköğretim sisteminin yanı sıra Türkiye tarihi, sosyal ve kültürel değerleri hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Dünya çapında yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda KSÜ ile buluşturan fuarda çevrim içi görüşmeler ve seminerler ile üniversitemizin uluslararası tanıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca üniversitemiz bölüm ve programları, uluslararası öğrenci kabul koşulları, kontenjanlar, burslar ve barınma imkânları, değişim programları gibi konular hakkında da uluslararası öğrenci adayları detaylı olarak bilgilendiriliyor.

Üniversitede gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması ve akademik düzeyi yüksek öğrencilerin üniversitemize kazandırılmasında önemli bir yere sahip olan tanıtım faaliyetlerini önemsediklerini ve bu bağlamda her platformda üniversitemizin ve şehrimizin tanıtımını yaptıklarını belirten üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemizi her fırsatta ve her platformda tanıtmaya gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde de tanıtım faaliyetlerini aksatmadan yürütüyoruz. Bilgimiz dâhilindeki tüm fuarlara katılıyor, şehrimizi ve üniversitemizi en doğru ve en etkili yöntemlerle anlatıyoruz. Öğrenciler üniversitemizi tercih ettiklerinde en kaliteli eğitimi ve huzurlu ortamı bulacaklardır.” dedi.