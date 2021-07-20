Kurban Bayramında ihtiyaç sahipleri unutulmadı!
“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” Sloganıyla Kampanya Başlatan Kızılay, Kahramanmaraş Genelinde Topladığı Kurbanları İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 17:24 20.07.2021, 18:50
“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” Sloganıyla Kampanya Başlatan Kızılay, Kahramanmaraş Genelinde Topladığı Kurbanları İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyor.
Kızılay Dulkadiroğlu Şube Başkanlığı Ekipleri İlçede Tespit Ettikleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurbanlarını Teslim Etti.
Türk Kızılay’ı Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Kendilerine Yapılan Bağışları İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını Sözlerine Eklerken Bayramda Da İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmak Adına Çalışmaya Devam Edeceklerini söyledi.
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