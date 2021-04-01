LÖSEV’den Aksu TV’ye ziyaret!
LÖSEV Sosyal Hizmetler ve Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Ezgi Barış, LÖSEV Sosyal Hizmetler personeli Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Ceren Arslan, LÖSEV Aile Komitesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Gülseren Altay ve hastalığı yenmiş gençler Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’a ziyarette bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2021, 14:16 01.04.2021, 18:36
LÖSEV Sosyal Hizmetler ve Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Ezgi Barış, LÖSEV Sosyal Hizmetler Personeli Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Ceren Arslan, LÖSEV Aile Komitesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Gülseren Altay ve hastalığı yenmiş gençler Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’a ziyarette bulundular.
Ziyarette LÖSEV’in yaptığı çalışmalarla ilgili sohbet gerçekleştirildi.
Ziyaretin ardından Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Ezgi Barış, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da LÖSEV’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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