M. Hanefi Öksüz ve H.İbrahim Gümüşer’in ortaklıkları KİPAŞ Holding ile ekonominin can suyu oldu

Bu iki genç insan artık bir şeylerin değişmesine inanan, memleketlerine yeni üretim alanlarının gelmesi ve sanayiye yatırım yapılmasıyla gelişimin ve büyümenin sağlanacağını idrak ederek KİPAŞ Holding çatısı altında ülkeye 6 ana sektörde ve diğer faaliyet alanlarındaki işletmeleriyle 30 dan fazla üretim alanı yıllık 1 milyar dolar cirosu 12 bin çalışanı ve 100’den fazla ülkeye ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken yaptığı yeni yatırımlarla cari açığın kapanmasına da destek veriyor.

Dev yatırımlarıyla Kahramanmaraş’ın ve ülkenin gururu olan Kipaş Holding çıtayı bir adım daha yükselterek devasa bir yatırımın daha ülkeye kazandırılmasını sağladı. Holdingin ortalama 1700 kişiye istihdam, 3000 kişiye de iş sahası sağlayacak, 225 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık 525 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına da destek verecek olan ve Aydın Söke’ye kurulan Batı KİPAŞ Kâğıt Fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.

Şehrin tüm katmanları ile yapılan açılışla herkesi gururlandıran kent ekonomisinin kahramanları Aksu Haber’e konuştu.