Maden Sektörü istişare toplantısı düzenlendi

Programa, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve STKTemsilcileri katılım sağladı.

Programda açılış konuşmasını yapan MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler Misgep’in ne işe yaradığını katılımcılar ile paylaştı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise açıklamasında hayatta hiçbir şey insan hayatından kıymetli değildir dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada toplantıya katılımlarından dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya teşekkürlerini iletti.