Mado, öğrencilere dondurma ikramında bulundu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte kentin marka ismi MADO öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 17:37 27.09.2021, 17:43
Mado, öğrencilere dondurma ikramında bulundu

Büyükşehir belediyesi ile birlikte iktisadi ve idari birimler fakültesinde kurulan stantta şehir dışından gelen öğrencilerin moral ve motivasyonu dondurma ile katkı sağlandı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

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