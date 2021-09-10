MADO’nun beyaz kelebeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi ziyaretlerde bulunmak, toplu açılışlara katılmak, İl Danışma Meclisi ve Gençlik Buluşması için beraberindeki heyetle Kahramanmaraş’a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehrin girişinde MADO’nun Beyaz Kelebekleri tarafından türk bayraklarıyla karşılandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.09.2021, 16:53 10.09.2021, 18:38
Toplu açılışlar, İl Danışma Meclisi ve Gençlik Buluşması için beraberindeki heyetle Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehrin girişinde MADO’nun beyaz kelebekleri tarafından türk bayraklarıyla karşılandı.
MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’a selam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’a gelişini Aksu TV 4.5 G canlı yayınında değerlendiren MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur kahramanmaraş’ın girişinde coşkulu bir karşılama gerçekleştirdiklerini söyledi.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü