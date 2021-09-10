MADO’nun beyaz kelebeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama

Toplu açılışlar, İl Danışma Meclisi ve Gençlik Buluşması için beraberindeki heyetle Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehrin girişinde MADO’nun beyaz kelebekleri tarafından türk bayraklarıyla karşılandı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur’a selam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’a gelişini Aksu TV 4.5 G canlı yayınında değerlendiren MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur kahramanmaraş’ın girişinde coşkulu bir karşılama gerçekleştirdiklerini söyledi.