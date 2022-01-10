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Maraş Tarhanası’nın geleceği masaya yatırıldı...

Kahramanmaraş’ın en önemli değerlerinden biri olan tarhananın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve sektörün güçlenmesi adına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç öncülüğünde Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Halit Yeninar ve üyelerinin katılımıyla çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 16:28 10.01.2022, 16:35
Maraş Tarhanası’nın geleceği masaya yatırıldı...

Bünyesinde barındırdığı birçok değeriyle diğer şehirlerden ayrılan Kahramanmaraş, damak tadı bakımından da büyük bir zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Bu damak tatlarının başında ise kentle özdeşleşen tarhana geliyor. Tarihte, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi esnasında kolay bozulmaması ve askerlerini tok tutması sebebiyle yaptırdığı bilinen Maraş Tarhanası, Osmanlı’dan Kahramanmaraş’a kalan lezzetlerin başında yer alıyor. Kahramanmaraş insanının vazgeçilmez gıdalarından biri olan tarhana, Türkiye’nin değişik yörelerinde yapılan tarhanalardan farklı olarak gerek lezzeti, gerek yapımı ve gerekse şekli ile diğerlerinden ayrılıyor. Besin kaynağı bakımından tok tutan ve uzun süre bozulmaması sebebiyle yaz-kış tüketilen tarhana, kentte milyonlarca liralık talebe karşılık veren devasa sektör haline geldi.

TARHANANIN GELECEK HARİTASI ÇİZİLDİ

Maraş Tarhanası’nın ulusal ve uluslararası anlamda hak ettiği yerde olması adına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç öncülüğünde çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Halit Yeninar ve üyeleriyle AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda bir araya gelen Güvenç, sektörün sorunlarını dinledi, çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda tarhananın yapımında yaşanan sorunlardan, üretim, tanıtım ve pazarlanmasına kadar bütün detaylar masaya yatırılırken, gelecek haritası çizildi.

“KAHRAMANMARAŞ’TAN BAŞKA HİÇBİR YERDE YİYEMEZSİNİZ”

Tarhananın Kahramanmaraş için çok önemli bir değer olduğunu aktaran Güvenç, özellikle ekonomik anlamda ilerleyen dönemde kente hatırı sayılır bir girdi getireceğine değindi. Çocukluktan bu yana tarhanayı sevdiğini ve neredeyse her gün tükettiğini belirten Güvenç, “Ben şükrediyorum, Bu toprakların öylesi geniş değerleri var ki saymakla bitmiyor. Tarhana da bu değerlerimizden sadece bir tanesi. Kahramanmaraş’ta doğan her ferdin en önemli besin kaynaklarından biri tarhanadır. Hem doyuruculuğu hem de sağlığa faydaları kesinlikle saymakla bitmez. Türkiye’nin her bölgesinde ve yöresinde tarhana yenilebilir ama bu kadar ince, lezzetli ve özel tarhanayı Kahramanmaraş’tan başka yerde yiyemezsiniz. Birçok yönüyle de benzerlerinden ayrılır, farklı kılar. Çocukluğumuzda hep hatırlıyoruz yaz aylarının sonlarına doğru tarhana yapılır, kış boyunca gelecek sezona kadar tüketilirdi. Artık tarhana evlerde çok da fazla yapılmıyor ama büyük ve kaliteli firmalarımız sayesinde ev yapımından pek farkı olmadan hatta daha ince ve güzel şekilde kolaylıkla alınıyor” dedi.

“TARHANA ÖNÜ ÇOK AÇIK VE DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR ALAN”

Kahramanmaraş’taki tarhana firmalarının çok önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Celalettin Güvenç, AK Parti olarak sektöre her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Güvenç, sözlerine şu şekilde devam etti, “Görüyorum ki firmalarımız çok güzel çalışmalar yapıyor, tarhanayı ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmaya çalışıyor. Paketlenmiş, cips haline getirilmiş. Gördüğümde çok mutlu oldum. Biz de AK Parti olarak şehrimizin bu değerinin geleceğe daha güçlü aktarılması ve Kahramanmaraş’a daha fazla katkı sağlaması adına elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Halit Yeninar ve üyeleriyle çok verimli bir toplantı yaptık. Biz istiyoruz ki bu şehrin her değeri uluslararası bir marka olsun. Tarhana da önü çok açık ve desteklenmesi gereken bir alan. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve Ticaret Borsamızın öncülüğünde daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapmıştık ve şehrimiz adına tescillemiştik. Artık daha önemli bir safhaya geçtik ve özellikle ulusaldan başlayarak önemli bir tanıtım atağına kalkmalıyız. Bu anlamda Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Halit Yeninar ve üyeleriyle gayet verimli bir toplantı geçekleştirdik, sektörün taleplerini dinledik. Arkadaşlarımızın heyecanını görmek bizleri mutlu etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak her türlü çalışmada destek olacağız, iş birliği içerisinde önemli çalışmalara imza atacağız.”

Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Halit Yeninar da TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda Yenipınar’ın yanı sıra Rivos markasının kurucusu ve Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan da hazır bulundu.

Toplantıda ilk olarak atılması gereken adımlar şu maddelerden oluştu,

1- Yerel anlamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çorba çeşmesinden mercimek yerine tarhana çorbası akmasının sağlanması.

2- Türkiye genelinde huzurevleri gibi toplu yaşamın olduğu devlet bünyesindeki birimlerde tarhana çorbasının ve tarhananın Kahramanmaraş usullerine göre menülere eklenmesi.

3- Kahramanmaraş tarhanasının tüm Türkiye’deki KYK yurtları ile devlet birimlerindeki restoranlar ve yemekhanelerde tüketilmesinin sağlanması.

4- Sağlık alanında Türkiye’nin güvendiği isimlerin katılımıyla Maraş Tarhanası çalıştayının düzenlenmesi ve tanıtım noktasında ulusal TV kanallarında reklamların yayınlanması.

5- Tarhana sektöründe faaliyet gösteren firmalara özel üretim yerlerinin tahsis edilmesi.

6- Gezici tanıtım tırı ile Türkiye’nin bütün illerinde Kahramanmaraş tarhanasının tanıtılmasının sağlanması.

#Milletvekili Celalettin Güvenç #Halit Yeninar #Maraş tarhanası
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