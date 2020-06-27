Marka Şehirler ’in Adresi Türkoğlu oldu!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Marka Şehirler’ programına konuk olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçede yetiştirilen çileklerin Avrupa ve Orta Doğu’ya ihracat yapıldığı söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 16:01 27.06.2020, 18:17
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Başkan Okumuş burada ilçenin Tarım Hayvancılık ve Sanayisiyle şehrin ve ülkenin ekonomisine olan katkıları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Okumuş ilçeye kazandırdıkları Türkoğlu Organize Sanayi ile ciddi bir istihdam sağladıklarını söyledi.
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