Marka Şehirler ’in Adresi Türkoğlu oldu!

Başkan Okumuş burada ilçenin Tarım Hayvancılık ve Sanayisiyle şehrin ve ülkenin ekonomisine olan katkıları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Okumuş ilçeye kazandırdıkları Türkoğlu Organize Sanayi ile ciddi bir istihdam sağladıklarını söyledi.