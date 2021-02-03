Milletvekili Kılıç’tan AK Kadrolara ziyaret!

Kılıç ve beraberindekiler Ak Parti Onikişubat İlçe Kadın Kollarını ziyaret ederek İlçe Kadın Kolları Başkanı Banu Pakdil ile görüş alışverişinde bulundu.

Heyet daha sonrasında AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kollarını da ziyaret ederek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç konuşmasında bu kutlu davayı her zaman ileriye taşıyacaklarını belirtti.