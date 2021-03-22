Milletvekili Öçal vatandaşlarla bir araya geldi!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal halk günleri kapsamında AK Parti İl Başkanlığı binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Öçal burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Aksu Haber’e yaptığı açıklamada vatandaşların sorunlarını dinleyerek her zaman onların yanlarında olduklarını dile getirdi.