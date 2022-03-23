Muhtarlıklarda covid-19 aşı uygulaması devam ediyor
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamaları her alana yayılmış durumda.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 15:20 23.03.2022, 15:36
Pandemi ile topyekûn mücadelede birçok alanda yapılan Kovid-19 aşıları sonrası vaka ve ölüm oranlarında hatırı sayılır derecede düşüşler yaşandı.
Sağlık merkezleri veya aşı uygulama merkezlerine gidemeyen vatandaşlar için muhtarlıklarda birer aşı merkezi haline getirildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serin tepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak aşının büyük ölçüde bu salgına engel olabildiğine dikkat çekti.
Aşı olan vatandaşlar ise çok güzel bir hizmet olduğunu ifade etti.
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