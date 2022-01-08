Nafakada yeni dönem
Nafakada Yeni Dönem İçin Düğmeye Basıldı. Yeni Formüle Göre Süresiz Nafaka Ortadan Kalkacak.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 13:37
Eşler Boşandığı Kadına Evli Kaldığı Süre Kadar Nafaka Ödeyecek. Kadın Mağdur Olmasın Diye Sonrasında Devreye Devlet Girecek.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Avukat Aysun Bilginer, nafakada yeni dönemde uygulanacak adımları anlattı.
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
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